В воскресенье, 22 августа, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47 прошли торжества в честь 30-летнего юбилея возрождения Флага России.

В воскресенье, 22 августа, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47 прошли торжества в честь 30-летнего юбилея возрождения Флага России. Главным участником торжеств стал олимпийский чемпион-легкоатлет, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Он рассказал молодежи об истории российского флага и о том, насколько важную роль символ российской государственности играет для спортсменов-участников международных соревнований.На олимпийских соревнованиях в Афинах Юрий Борзаковский произвел сенсацию во время бега на 800 метров. За 120 метров до финиша, когда казалось, что шансов на победу уже не осталось, вырвал победу невероятным усилием, прорвавшись с восьмого места на первое. Победа Юрия Борзаковского – историческая. За всю олимпийскую историю ни советские, ни российские спортсмены не выигрывали бег на 800 метров.Было ощущение, что последние несколько десятков метров меня кто-то толкал в спину, – рассказал Юрий Борзаковский на встрече с молодежью в Штабе общественной поддержки. Он отметил, что во время спортивных соревнований для атлетов чрезвычайно важна поддержка родной страны, символом которой является Флаг России. Когда видишь родной флаг, то чувствуешь – за тобой люди, за тобой целая страна. Триколор остается одним из главных символов России, наряду с гербом и гимном нашей страны, – напомнил Борзаковский, отвечая на вопросы молодежи, в том числе о ситуации в Токио, где российская сборная выступала от имени Российского Олимпийского комитета.В этот день в Штабе с активистами Партии встретился депутат Государственной Думы Анатолий Выборный. Он поздравил москвичей с 30-летним юбилеем возрожденного Флага: Ровно 30 лет назад, 22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР утвердил новую государственную символику страны. На смену красному знамени СССР с серпом и молотом было решено вернуть триколор – знамя основателя Российской империи Петра Первого. Сегодня флаг нашей страны – это символ российского суверенитета. В нем заложен глубокий смысл, вечные ценности нашего народа – свобода, благородство, справедливость.Молодые посетители Штаба общественной поддержки в этот день смогли принять участие в уникальном мастер-классе: ребятам предложили попробовать свои силы в раскрашивании футболок – изобразить сердце в цветах Российского Флага. С участниками мастер-класса встретился депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов:Гордость за славную историю Отечества и чувство ответственности за его будущее - мощная объединяющая сила, залог дальнейшего успешного развития нашего государства и благополучия его граждан. Поздравляю всех россиян с этим праздником и желаю нашим гражданам мира и процветания под гордо развевающимся бело-сине-красным флагом!, – поздравил москвичей депутат.Сегодня на протяжении всего дня в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47 проводятся различные акции, семинары, встречи и викторины, посвященные Дню российского флага.