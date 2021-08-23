23.08.2021

2021-08-23 15:50:05

Памятнику на Соборной площади во Владимире исполнилось 60 лет

23 августа 1958 года на площади Свободы, сейчас она зовется Соборной, состоялась торжественная закладка монумента в честь 850-летия города Владимира. Появление обелиска с тремя фигурами (воина, зодчего и рабочего) стало важным событием - отмечалась годовщина основания города. По самой популярной версии, Владимир ведет свою историю с 1108 года. Что было на месте монумента на Соборной раньше и что же он собой олицетворяет? Расскажем прямо сейчас.



Каких только новшеств за всю свою историю не испытала главная площадь Владимира. И в разные времена ее всегда украшали памятники. До революции там стоял бюст камер-юнкеру Пушкину. А в 1917 (где сейчас памятник Ленину) на постаменте Александру Второму будет водружена даже статуя Свободы. Как опишут ее очевидцы, это была фигура "невероятной бабищи, в руку ей дали красную электрическую лампочку, а внизу приписали «3 Интернационал». На самой площади установят также и деревянный обелиск Свободы, который закономерно будет позже заменен памятником вождю мирового пролетариата. Гипсовая фигура Иосифа Сталина простоит до его смерти и будет убрана в 1954 году.



А это кадры самого грандиозного праздника во Владимире. В честь 850-летия основания города. (По советской версии, исчисление велось от 1108 года). Торжества прошли с размахом: были открыты сразу несколько объектов, среди которых Парк имени 850-летия, большой памятник Ленину на ул. Горького, мост через Клязьму и монумент на площади Свободы.



Камень в его основание будет заложен 23 августа 1958 года. Усеченная, трёхгранная, с вогнутыми внутрь сторонами пирамида высотой 22 метра будет изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья. Авторы - скульптор Дмитрий Рябичев и архитектор Алексей Душкин. Над монументом будут работать и специалисты Владимирской научно-производственной реставрационной мастерской.



В основе - три обобщенных образа как олицетворение прошлого и настоящего Владимира. Воин, зодчий и рабочий. Каждая из 3-метровых фигур держит свои предметы - меч, капитель колонны и модель трактора "Владимирец". Зодчий знаменует основание города. Над ним медальоны с портретами Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского. Барельефы над воином посвящены защите города от татаро-монгольского нашествия с портретами Александра Невского и Дмитрия Пожарского. Медальоны на промышленную тему расположили над рабочим, который держит трактор ДТ24 - символ некогда мощного завода.



Памятнику в прошлом году исполнилось 60 лет. И в силу его возраста к нему пора присмотреться специалистам. Еще в 1995 году указом президента Бориса Ельцина монумент был взят под государственную охрану. А сейчас остро нуждается в реставрации. Нормативное состояние памятника поддерживает МКУ "Благоустройство". Последняя плановая проверка прошла в мае, сообщили в горадминистрации.