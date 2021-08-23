23.08.2021

2021-08-23 11:35:05

Рухнула стена ещё в одном муромском монастыре

В Муроме обрушилась стена у Свято-Благовещенского мужского монастыря. Фото произошедшего появилось накануне на странице обители в сети. Судя по комментариям авторов поста, это событие не стало неожиданностью.



Напомним, весной рухнула одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. Мы . В обоих случаях кладка долгие годы была под наклоном, угроза обрушения стояла свыше десяти лет. Тем не менее, никаких действенных мер Муромской епархией предпринято не было, сообщает Муром-24.



Судя по обсуждениям в соцсетях, священнослужители своими силами пытались исправить повреждения, но им это не удалось.



И Благовещенский, и Свято-Троицкий монастыри являются объектами культурного наследия федерального значения. Будут ли производиться работы по восстановлению памятников, пока неизвестно.