Во Владимире на улице Мира произошел пожар. Сегодня днем сообщили о задымлении в одной из квартир...

Во Владимире на улице Мира произошел пожар.Сегодня днем сообщили о задымлении в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Мир. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пятерых человек спасли, 46 было эвакуировано.Оказалось, произошло возгорание на кухне в квартире на седьмом этаже. На месте работали восемь единиц техники и 29 спасателей.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области