В столкновении двух автомобилей пострадал водитель. Авария произошла 23 августа около 7 часов утра на Судогодском шоссе у поворота на Радужный. Как сообщили в Госавтоинспекторы, водитель

В столкновении двух автомобилей пострадал водитель. Авария произошла 23 августа около 7 часов утра на Судогодском шоссе у поворота на Радужный. Как сообщили в Госавтоинспекторы, водитель Фольксвагена не уступил дорогу Ладе, что и привело к ДТП. В столкновении пострадал водитель отечественной легковушки. Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД г.Владимира В результате данного автопроисшествия, водитель автомашины Лады