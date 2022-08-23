Они них зависит чистота и прозрачность выборов в Губернаторы Владимирской области. Во Владимире...

Они них зависит чистота и прозрачность выборов в Губернаторы Владимирской области. Во Владимире состоялся первый день обучения участников штаба общественных наблюдателей. Его сформировала Общественная палата региона.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:– Я всех секретов не буду выдавать. Один из тренингов называется "маленький УИК".Это такая проекция ситуаций, которые могут возникать на избирательных участках, и наблюдатели будут реагировать.– Это люди, которые живут с нами на соседней улице, в соседнем доме.Которые искренне заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:– Главные задачи, которые ставит перед собой общественный штаб по наблюдению за выборами губернатора Владимирской области. И неслучайно Союз журналистов ровно месяц назад подписал соответствующее соглашение. Наша задача, уважаемые коллеги, используя все информационные ресурсы, еще раз подтвердить, что эти выборы проходят прозрачно, открыто и легитимно.От нашего региона статус общественных наблюдателей получили около 300 человек. У большинства уже есть опыт наблюдения за голосованием. Особое внимание - правовой подготовке. Ситуации на участках могут быть разные, и член штаба должен вовремя на них реагировать. Ирина Зорина работает в 28 школе Владимира, и уже 20 лет занимается общественной деятельностью. По ее словам, главное - не допустить нарушений и вовремя предупредить о них членов Избирательной комиссии.Ирина Зорина, общественный наблюдатель:– Какие-то чудачества, когда и ели бюллетени - и такое было. Уносили, хулиганили, приходят в нетрезвом виде. Пытаются нарушать этот порядок, но там всегда присутствует полиция, которая всегда решает эту проблему.