В администрации Владимирской области 22 августа прошло совещание на тему распространения коронавируса с врио главы региона Александров Авдеевым, на котором власти озвучили, что в

В администрации Владимирской области 22 августа прошло совещание на тему распространения коронавируса с врио главы региона Александров Авдеевым, на котором власти озвучили, что в учреждениях здравоохранения и соцзащиты вернули масочный режим. По итогам заседания в Белом доме заявили, что регион готов к увеличению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы развития инфекции небольшие, а почти половина заболевших –