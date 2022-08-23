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<a href="https://33live.ru/novosti/23-08-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-temperatura-vozduxa-do-32-gradusov-na-fone-povyshennogo-atmosfernogo-davleniya.html" target="_blank">Во Владимирской области ожидается температура воздуха до 32 градусов на фоне повышенного атмосферного давления</a> - Во Владимире и 23 августа, по прогнозам синоптиков, в течение суток на фоне повышенного давления...