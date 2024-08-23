Для удобства гостей во время проведения фестиваля фейерверков в Суздале запустят шаттлы, туристические автобусы, которые будут ходить каждые 15 минут, начиная с 16:00 и до полуночи. Они пойдут

Для удобства гостей во время проведения фестиваля фейерверков в Суздале запустят шаттлы, туристические автобусы, которые будут ходить каждые 15 минут, начиная с 16:00 и до полуночи. Они пойдут по двум маршрутам. Шаттл №1 будет следовать от автовокзала до поля, где будет проходить фестиваль, и обратно. Он будет забирать людей на следующих остановках: Автовокзал – Автостоянка