Благоустройство территории старых садов постепенно превращается в подготовку к застройке.

Мэрия Владимира планирует вырубить часть парка у ДТЮ для строительства новой дороги. Благоустройство территории старых садов постепенно превращается в подготовку к застройке.Первая дорога, которая должна соединить улицу Пушкарскую с Лыбедской магистралью, уже начала строиться, и для этого вырублено несколько десятков деревьев и кустов. Однако эта дорога была предусмотрена в плане реконструкции парка «Старые сады», и власти объяснили, что она необходима для доступа к будущему парку. Новая же дорога не упоминается ни в одном проекте, и с жителями её строительство не обсуждалось — она появилась как будто из ниоткуда.Согласно контракту на госзакупки, новая дорога соединит улицу Стрелецкий мыс и Октябрьский проспект. Как именно она будет проложена, пока неясно; в мэрии сообщили «Зебра ТВ», что трассировка еще не разработана. Однако, скорее всего, это потребует засыпки Нижнего пруда и вырубки растительности вокруг него.Планируется, что сооружение будет масштабным — с ливнеотводами, тротуарами и велодорожками. В итоге, власти Владимира намерены создать полноценную транспортную развязку в юго-восточной части парка у ДТЮ, хотя для зоны отдыха такая развязка совершенно не нужна. Таким образом, территория старых садов, похоже, готовится к застройке.