Недавно исполнилось полгода с момента смерти Дмитрия Красилова.

Недавно исполнилось полгода с момента смерти Дмитрия Красилова.Минуло полгода с тех пор, как не стало артиста Дмитрия Красилова. До переезда в столицу он долгие годы прожил в Заринске, где его и похоронили. Мама артиста часто навещает могилу сыну, но когда она пришла, чтобы в очередной раз навести порядок, то увидела страшную картину.На портрете артиста была повреждена рамка, ленты на венках сожгли, а цветы выбросили. Родительница покойного артиста сняла все, что случилось и обратилась с этим в полицию. Органы внутренних дел уже начали проверку по данному факту.Напомним, Дмитрий Красилов, которого все знают по прозвищу Пухляш, стал широко известен после участия в проекте "Танцы". Он был одним из участников шоу "Битва шефов", где бил в гонг, сидел в жюри проекта "Фантастика" и даже попробовал свои силы в реалити "Выживалити".17 декабря Дмитрию стало плохо прямо на съемках, ему пришлось уехать домой. После этого он больше не вышел на связь. На утро друзья пытались попасть в его квартиру, но безуспешно – пришлось ломать дверь. В жилище они обнаружили мертвого артиста, лежащего на полу.Пухляш скончался из‑за последствий эндокринопатии. На момент ухода танцору было всего 29 лет.