К правоохранителям обратились работники одного из предприятий региональной столицы с жалобой на невыплату зарплат.

К правоохранителям обратились работники одного из предприятий региональной столицы с жалобой на невыплату зарплат. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что организация задолжала 101 сотруднику за февраль и март 2024 года более 4 млн рублей. В адрес руководителя фирмы было внесено прокурорское представление. Кроме того, его привлекли к административной ответственности.«Активная работа прокуратуры города и взаимодействие с банковской организацией, судебными приставами-исполнителями и плотное взаимодействие с руководством организации – должника помогло решить вопрос полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, обратившимися в прокуратуру города», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.