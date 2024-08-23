Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье «Владимирэнерго» завершили установку основной подсветки.

Теперь Успенским собором можно наслаждаться в вечернее и ночное время. Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье «Владимирэнерго» завершили установку основной подсветки.Вокруг храма были установлены 60 энергосберегающих светильников. Монтаж и настройка освещения проходили одновременно, что позволило быстро завершить работы.Генеральный директор ВСМЗ Екатерина Проничева отметила, что подсветка фасадов Успенского собора не только подчеркивает его форму в темное время суток, но и раскрывает всю красоту этого архитектурного шедевра, который является доминантой исторической части города.