Памятнику на Соборной площади сегодня исполняется 66 лет со дня закладки. Монумент посвящен 850-летию города. Его заложили 23 августа 1958 году. Торжественное открытие состоялось позже – 30

Памятнику на Соборной площади сегодня исполняется 66 лет со дня закладки. Монумент посвящен 850-летию города. Его заложили 23 августа 1958 году. Торжественное открытие состоялось позже – 30 октября 1960 года. Владимирцы быстро прозвали памятник «Тремя дураками». Еще бытует сравнение с «Тремя лентяями». Однако в монументе заложен более глубокий смысл. У подножия 22-метровой стеллы расположены древнерусские