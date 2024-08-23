Управлению МВД России по Владимирской области исполняется 80 лет.

Управлению МВД России по Владимирской области исполняется 80 лет. С поздравлением к коллегам и ветеранам обратился начальник ведомства, генерал-майор полиции В.В. Медведев.Полный текст обращения на официальном ресурсе УМВД России по региону.«Управление внутренних дел по Владимирской области прошло большой путь становления в тяжелые послевоенные годы, в 90-е годы разгула криминала, контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.И сейчас в непростое время перед лицом угроз национальной безопасности сотрудники органов внутренних дел Владимирской области продолжают стоять на страже мира и спокойствия наших граждан», - говорится в обращении.