Отходы в Рпень сливал индивидуальный предприниматель, который осуществлял забор жидких бытовых отходов у населения, сообщили в администрации города. Этот факт выяснили сотрудники

Отходы в Рпень сливал индивидуальный предприниматель, который осуществлял забор жидких бытовых отходов у населения, сообщили в администрации города. Этот факт выяснили сотрудники управления по охране окружающей среды. Из телеграм-канала «Официальный Владимир» Вместо того, чтобы сливать отходы в канализационный коллектор, в строго отведенном для этих целей месте, он (индивидуальный предприниматель – прим.) их слил в ливневую