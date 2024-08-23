Об этом рассказали в ГТРК Владимир.

В Петушинском районе разработан отечественный препарат «Лантесенс» для терапии спинальной мышечной атрофии. Это редкое генетическое заболевание поражает нервно-мышечную систему, и без лечения пациенты теряют мышечный тонус и способность к движению. Об этом рассказали в ГТРК Владимир.Ранее доступные лекарства были только иностранного производства, но теперь «Лантесенс» предлагает российскую альтернативу. Александр Ткаченко, председатель фонда «Круг добра», отметил, что препарат является полноценным аналогом нусинерсена, с подтвержденной эффективностью и идентичностью.Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями; уже 25 тысяч малышей получили помощь. По словам Дмитрия Кудлая из компании «Generium», российский препарат стоит значительно дешевле, что позволяет экономить до 4 миллиардов рублей для страны.Научные исследования показали, что российский и иностранный препараты не имеют различий в биохимических тестах. «Лантесенс» будет производиться по полному циклу, что обеспечит независимость от иностранных поставок.