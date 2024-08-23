Пожар на складе овощебазы в поселке Красная Горбатка случился сегодня, 23 августа, рано утром. В 7:05 в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Трудовая, д. 8. На место

Пожар на складе овощебазы в поселке Красная Горбатка случился сегодня, 23 августа, рано утром. В 7:05 в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Трудовая, д. 8. На место выезжали 12 спасателей и 5 единиц техники, сообщили в МЧС. Им удалось потушить пожар на предварительной площади 315 квадратных метров. Никто не пострадал. Причина