На V Международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» спектакль «Звонок в прошлое» по рассказу Кира Булычёва был признан лучшим

Областной театр кукол вернулся с наградами с двух фестивалей, которые проходили в Чебоксарах с 16 по 19 августа. На V Международном фестивале театров кукол «Карусель сказок» спектакль «Звонок в прошлое» по рассказу Кира Булычёва был признан лучшим. В постановке, режиссёрами которой являются Алексей Ложкин и Марина Вахтанина, затрагиваются темы взаимосвязи времён, значимости событий в жизни и веры в чудо. Художник-постановщик – Ирина Липатова, а музыку написал Алексей Сидорцев.На IХ Международном фестивале для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно» спектакль «Лучше лети. Проект № 19» по книге Аси Кравченко, инсценированный Дмитрием Богдановым, получил диплом за поиск новых сценических форм в общении с современным подростком. Эта работа создана в рамках проекта «Разноцветное детство», инициированного Владимирским областным театром кукол. Спектакль охватывает темы инклюзии, дружбы, фантазии, изобретательности, семейных отношений и различных приключений. Художник – Анастасия Гончарова, композитор – Игорь Ушаков.