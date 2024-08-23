Утром 23 августа на территории Владимирской области ожидается проливной дождь.

Утром 23 августа на территории Владимирской области ожидается проливной дождь. Об этом рассказала пресс-служба администрации региональной столицы, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные условия могут привести к различным ЧС, в том числе к повреждениям ЛЭП, обрушениям слабоукреплённых конструкций и падениям деревьев. Жителей призывают соблюдать бдительность и осторожность.