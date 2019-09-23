Поселок Владимирской области уже двое суток без воды. До сегодняшнего утра водоснабжение осуществлялось из резервных ёмкостей. В в 9 утра запас воды закончился.

В эти минуты коммунальщики Владимира устраняют серьезную аварию на водопроводе в Судогодском районе. Жители посёлка Вяткино вторые сутки остаются без воды. ЧП произошло ещё 21 сентября у пересечения южного объезда Владимира и трассы Владимир-Муром-Арзамас.Устранить сильную утечку на трубе диаметром 900 мм собственными силами сотрудникам "Владимирводоканала" не удалось, к устранению аварии привлечены в том числе и службы МЧС. На протяжении 2-х дней водоснабжение Вяткино осуществлялось из резервных емкостей. Ситуацию с водоснабжением Вестям прокомментировал помощник гендиректора МУП "Владимирводоканал" по связям со СМИ Иван Лютков."Серьезный технологический износ трубы на Судогодском водозаборе произошел в районе южной развязки южного объезда. Ситуация сложная тем, что мешает топь, местный ландшафт плюс нет подъездов к износу. Сейчас на месте задействованы все бригады, в том числе служба МЧС, наши подрядные организации. Дело в том, что в Вяткино подрядные организации находятся выше по местности где произошел разрыв, вся вода под напором просто не доходит. Сейчас бригадам необходимо откачать огромное количество воды чтобы заделать аварийный участок. Прогнозов пока давать не будем чтобы жителей не обнадеживать."Сколько ещё жителям оставаться без воды и когда будет ликвидирована авария расскажем уже в следующем выпуске Вестей в 17 часов.