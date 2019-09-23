Такие данные приводит сервиса Tvil.ru. В этом рейтинге Суздаль находится сразу после черноморских курортов России.

Такие данные приводит сервиса Tvil.ru. В этом рейтинге Суздаль находится сразу после черноморских курортов России.Сообщается, что туристы уже начали бронировать гостиницы от 2-х до 6 дней проживания. И что примечательно, аренда жилья в Суздале обойдется туристам дороже всего. Например, 4 ночи в древнем городе будут стоить около 19 тысяч рублей. Для сравнения, в Севастополе за 4 ночи заплатить придется около 3,5 тысяч. Но судя по тому, что большинство заявок на суздальские гостиницы уже оплачены на рождественские каникулы, высокая аренда жилья путешественников не пугает.