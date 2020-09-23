По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы.

По итогам рейда, проведенного Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий проведен рейд на территории Государственного природного комплексного заказника «Давыдовский» возбуждено уголовное дело по статье незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.Напомним, 08 сентября 2020 года выявлен факт установки неизвестными лицами незаконных орудий лова - 4 ставных сетей из лесочного материала. Их общая длина составила 66, 1 м, незаконные орудия лова извлечены из водоёма. В этот же день утром на акватории озера Красное был замечени складывал улов в лодку. Браконьер был задержан сотрудниками ОМВД по Камешковскому району.