Каждый голубь оснащается электронным кольцом, которое передает результат на сервер.
Кто прилетит первым? Сегодня на голубедроме под Киржачом состоится финальная гонка 2020.
Соревнование считается официальным чемпионатом мира по спортивному голубеводству. Сейчас - это очень редкая спортивная дисциплина. Сюда, в деревню Храпки, раз в год, "слетаются" самые выдающиеся голуби и их владельцы.
С раннего возраста за птицами ухаживают, проводят ветеринарное обслуживание, кормят и тренируют. Перед дальним залетом голубей тренируют почти каждый день. Главная задача - долететь до дома из любой точки. Каждый голубь оснащается электронным кольцом, которое передает результат на сервер. После подсчетов определяется лидер. "Вести" обязательно расскажут о мероприятии. Следите за новостями.