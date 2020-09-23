Каждый голубь оснащается электронным кольцом, которое передает результат на сервер.

Кто прилетит первым? Сегодня на голубедроме под Киржачом состоится финальная гонка 2020.Соревнование считается официальным чемпионатом мира по спортивному голубеводству. Сейчас - это очень редкая спортивная дисциплина. Сюда, в деревню Храпки, раз в год, "слетаются" самые выдающиеся голуби и их владельцы.С раннего возраста за птицами ухаживают, проводят ветеринарное обслуживание, кормят и тренируют. Перед дальним залетом голубей тренируют почти каждый день. Главная задача - долететь до дома из любой точки. Каждый голубь оснащается электронным кольцом, которое передает результат на сервер. После подсчетов определяется лидер. "Вести" обязательно расскажут о мероприятии. Следите за новостями.