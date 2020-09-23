Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России подготовила обращение к депутатам Бундестага. Парламентарии предлагают германским коллегам сформировать рабочую группу, которая займется контролем за развитием ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России подготовила обращение к депутатам Бундестага. Парламентарии предлагают германским коллегам сформировать рабочую группу, которая займется контролем за развитием ситуации вокруг блогера Алексея Навального.Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Мы сегодня на комиссии подготовили обращение для депутатов Бундестага с тем, чтобы совместно создать рабочую группу либо комиссию по контролю, парламентскому контролю за ходом развития ситуации вокруг Навального", – сказал парламентарий в эфире "Дума ТВ".Новость дополняется.