Во Владимирской области насчитывается 1 млн 463 тысячи гектаров лесов. Сохранить лесной фонд региона позволяет комплексная противопожарная защита с земли и с воздуха. Благодаря нацпроекту

Во Владимирской области насчитывается 1 млн 463 тысячи гектаров лесов. Сохранить лесной фонд региона позволяет комплексная противопожарная защита с земли и с воздуха. Благодаря нацпроекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» для патрулирования лесов региональный Минлесхоз приобрёл ещё 6 беспилотных летательных аппаратов «Одуванчик-3» в дополнение к 28 уже имеющимся таким БПЛА. Лёгкий беспилотник «Одуванчик-3»