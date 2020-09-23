Его обращение к федеральным СМИ появилось в социальных сетях.

Мы увидели это обращение на странице губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Но оно тут же разошлось по блогам и страницам других авторов и соцсетей.Алексей Сипягин публично обратился к федеральному СМИ с требованием оставить в покое его самого и близких. По его словам, его пытаются спровоцировать на конфликт, задавая вопросы о работе сына губернатора в ДСУ-3. Он отметил, что неоднократно давал исчерпывающую информацию о своей трудовой биографии и ничего не скрывает. Когда СМИ проявили повышенный интерес к этой теме, была организована конференция. Но федеральное СМИ, которое осаждает его дом, на пресс-конференцию своих представителей не прислало. Алексей еще раз повторил, что работает по специальности, на общих началах, получает обычную зарплату и не освобождается от общих нагрузок, в том числе от физического труда. Сначала он был менеджером по снабжению, последние три месяца трудится в должности инженера по качеству.