Три золотых медали, две серебряных и одна бронзовая. Именно такой результат показала сборная Владимирской области на Чемпионате России по спортивному ориентированию. Соревнования

Три золотых медали, две серебряных и одна бронзовая. Именно такой результат показала сборная Владимирской области на Чемпионате России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в подмосковных Люберцах – на велосипедах. Нашу область представляли пять спортсменов. Владимир Горин, президент региональной Федерации спортивного ориентирования: В составе команды Владимирской области заслуженные мастера спорта, это Антон Фолифоров, Ольга Шипилова-Виноградова, Светлана