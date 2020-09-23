Победители представят Владимирскую область на Национальном чемпионате, который будет проходить в Москве в декабре этого года.

Сегодня и завтра во Владимире пройдут соревнования "Абилимпикс". Это четвертый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями61 эксперт оценит профессиональные умения 79 участников. В списке 12 компетенцией: "Электромонтаж", "Малярное дело", "Экономика и бухгалтерский учет", "Бисероплетение", "Поварское дело" и прочие. Победители поедут на Национальный чемпионат. Этот чемпионат станет площадкой для обсуждения профориентационной работы, профессионального образования и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, там также пройдут тренинги с психологами и занятия в сенсорной комнате.