Они присоединились к акции Российского движения школьников "Экодежурный по стране".

Никакого скучного субботника! Соревнования по скоростному сбору мусора провели ученики кольчугинской школы6.Они присоединились к акции Российского движения школьников "Экодежурный по стране". Она стала ответом на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. В Кольчугине на экодежурство вышли 47 активистов. Это воспитанники школьного лесничества "Лесной патруль". Команды собирали мусор и сдавали его на "базе" приема и взвешивания. Всего получилось 582 кг мусора.