Необычная бабочка попала в объектив любителей природы.

Необычная бабочка попала в объектив любителей природы. Михаил Малышев заметил золотую красавицу в Судогодском районе.«Раньше я не знал, что у нас встречаются золотые бабочки. А зовут её, как оказалось, металловидка золотая, или совка золотая. Только, по всей видимости, это гибрид с другой совкой золотого цвета, у которой ещё нет русского названия,» - пишет Михаил на страницеМеталловидка золотая, илисовка золотая— ночная бабочка, которая чаще встречается территории Европы, на Кавказеи в азиатской части России.