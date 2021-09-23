23 сентября в православном календаре отмечается День святых Петра и Павла.

23 сентября в православном календаре отмечается День святых Петра и Павла.В народе день Петра и Павла называют "Именинами рябины" или "Петром-Павлом осенним". Обычно в этот день на Руси уже были первые заморозки, поэтому рябина успевала созреть. Согласно поверьям, эта ягода способна оградить человека от нечистых духов и болезней. Более того, рябину употребляли от простуды. В этот день наши предки начинали варить из ягод целебные компоты и квасы.23 сентября нельзя ругаться и думать плохо о людях. Особенно это касается женщин. Нельзя вступать в конфликт с противоположным полом. Иначе три месяца лить слезы и жить в несчастье.Также в этот день нельзя ничего делать руками – шить, ремонтировать одежду или дом. Такой труд обернется впустую.Также не принято было в этот день плакать, даже от радости. Если такое случится, то удача отвернется от этого человека.23 сентября девушкам следует прикрывать голову. Не стоит в этот день начинать новые проекты на работе. Устраиваться на другую должность тоже не надо. Менять обстановку или переезжать в этот день не стоит.ПриметыЕсли вы заметили много рябины в этот день, вас ждет счастье.Дождь в этот день говорит о скором наступлении теплой погоды.Если ветку рябины повесить в этот день на потолок, это к удачи на весь год.