23.09.2021

2021-09-23 22:30:05

На концерт Лепса в Доброград привезли тысячу медиков

Подарок тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Благотворительный концерт для медиков региона прошёл в Доброграде. Для врачей пел заслуженный артист России Григорий Лепс.



- У меня его любимая песня "Аминь"!



- "Я уеду жить в Лондон", которую он поет с Тимати. Это моя любимая песня!



- "Нелюбимая", наверное.



Вот так сразу, без сомнений, владимирские медики называют любимые песни Григория Лепса. По эмоциям видно - с артистом угадали. Ещё важнее - певец сам захотел приехать к своим фанатам. Врачам, которые всё это время - на амбразуре борьбы с коронавирусом.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Инициатива принадлежит самому Григорию Викторовичу. У человека огромное сердце, и он решил, что необходимо провести концерт, посвященный нашим медикам. Тем, которые действительно находятся в авангарде всех проблемных вопросов, связанных с ковидом, и благодаря работе которых вся экономика Владимирской области работает.



Организовать благотворительный концерт помогли активисты регионального отделения партии "Единая Россия". Вместе с департаментом здравоохранения они привезли в Доброград, а затем доставили по домам тысячу медиков со всей области.



Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:



- Региональное отделение партии "Единая Россия" с первых дней пандемии очень активно включилась в помощь врачам. У нас лично Владимир Николаевич занимался тем, что добывал оборудование, приборы необходимые. Наша партия была и будет всячески содействовать системе здравоохранения и нашим врачам. Им огромное спасибо!



Плавучая сцена Доброграда собрала вокруг себя сотни врачей из Коврова, Владимира, Кольчугина и других городов.



- Отзываются во мне этой молодой Луны крики...



Григорий Лепс пообещал фанатам - холодно не будет. Однако, как говорят врачи, после всего, что им пришлось испытать и преодолеть, непогода для них не помеха. Согревали танцы, песни и тысячи фотографий на память.



Ольга Королькова, главный врач инфекционного госпиталя «Областного центра спецмедпомощи» (г. Владимир»):



- Огромная радость. Даже мы вот сейчас обсуждали с коллегами то, что мы собираемся на это событие, мы едем своим коллективом. Всем это необходимо - положительные эмоции, настрой, чтобы бороться дальше.



Певец начал с новинок, закончил хитами - их зал знал наизусть.



"Зачем нам Лондон? - заявил певец со сцены, - Нас и в Доброграде отлично встречают!".



Григорий Лепс, Заслуженный артист РФ:



- Мы сюда ехали с настроением таким, чтобы отработать для людей, которые делают такое серьезное дело сейчас - лечат. Все мы знаем, какое положение сейчас в мире. Для таких людей нужно петь, веселить их и как-то радовать, поэтому все от чистого сердца. Всем необходимо немножечко отдохнуть, развеяться, послушать музыку. Если моя музыка доставила людям удовольствие и радость, я искренне счастлив, по-настоящему рад. Значит, не зря живем и топчем землю.



Во Владимирскую область Лепс готов приехать вновь. Гастрольный график плотный. По словам певца, он вакцинировался сам и советует обязательно сделать это другим.



Любовь Истратова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».