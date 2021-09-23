Инфекционный госпиталь областной клинической больницы почти на 100% заполнен пациентами. Реанимация забита до отказа. Койки для пациентов средней тяжести заполнены на 98%. Как сообщил ..

Инфекционный госпиталь областной клинической больницы почти на 100% заполнен пациентами. Реанимация забита до отказа. Койки для пациентов средней тяжести заполнены на 98%.Как сообщил заместитель главврача по медицинской части ОКБ Сергей Артамонов, если раньше в ковидарии лежали пациенты категории 65+ лет, то сейчас основной поток больных - от 40 лет и моложе.«COVID-19 поражает лёгкие за считанные дни. Достаточно пары суток», - добавил он.При этом доля вакцинированных пациентов составляет не более 10%.«Заболевание у них протекает легче, они быстрее выздоравливают», - подчеркнул Артамонов.Он также призвал не слушать «интернет-экспертов» без медобразования и «вирусологов» из соцсетей.«Вакцинация – это единственный способ остановить эпидемию», - заверил медик, призывая позаботиться о себе и близких и пройти курс вакцинации.