На продолжающемся в эти минуты заседании Законодательного собрания Владимирской области состоялось...

На продолжающемся в эти минуты заседании Законодательного собрания Владимирской области состоялось голосование по ключевому вопросу, предложенному зампредом ЗС Романом Кавинововым.Речь идет о увеличении количества депутатов Законодательного Собрания с 38 до 40 (в следующем созыве). Одновременно было предложено 15 депутатов избирать по одномандатным округам, и еще 45 - по партийным спискам. Предполагается, что это позволит укрепить связь и народных избранников с избирателями, количество которых в последние годы сократилось.Против выступили члены фракции КПРФ, посчитавшие, что новый порядок не увеличит шансы кандидатов от коммунистов пройти в областной парламент.В итоге предложение Кавинова все же принято - большинством голосов.Фото https://www.pxfuel.com/