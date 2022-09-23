«Александровская слобода»: опыт музеефикации средневекового архитектурного ансамбля» - так называется доклад, с которым выступила заместитель директора по науке музея-заповедника ..

«Александровская слобода»: опыт музеефикации средневекового архитектурного ансамбля» - так называется доклад, с которым выступила заместитель директора по науке музея-заповедника «Александровская слобода» М.К. Рыбакова в Нижнем Новгороде. 21-23 сентября этот город, входящий, кстати, сейчас в топ-10 востребованных туристических направлений и широко отметивший свое 800-летие, принимает участников Всероссийского форума «Кремли России. История. Реставрация, Музеефикация».Российские кремли, каждый из них, без сомнения занимают особое место не просто в культурном пространстве страны, в них – средоточие нашей исторической памяти, идентичности, потому что подобного явления нет ни в одной стране мира. Александровский кремль своей самобытностью – наличием царского архитектурного ансамбля и судьбоносными событиями, происходившими здесь в XVI веке, вписался в эту уникальную кремлевскую плеяду. Он - самое неразгаданное в ней явление и самая большая, ни на что не похожая загадка!«Уже в четвертый раз музей принимает участие в кремлевских форумах: Тобольске, Туле, Н.Новогороде. Один из них состоялся на площадке «Александровской слободы» в год ее 500-летия. Но нынешний отличается: впечатлило и место проведения форума – величественный, идеально ухоженный нижегородский кремль, и статус приветствовавших - руководство Минкульта и региона, и состав участников – виднейших специалистов страны. Такие профессиональные сессии очень нужны, это ведь не только обмен опытом, это всегда новые знания, новые идеи, новые мотивации к дальнейшему развитию», - отметила Марина Константиновна. Она представила коллегам сообщение о том, как шла музеефикация царских построек, как мемориальные пространства наполнялись комплексом экспозиций, объединенных единой идеей: «Александровская слобода – средневековая столица России», как в подлинных интерьерах интерактивные методики и мультимедиа-технологии способствовали «оживлению истории». «Цель этой работы, а она непрерывна, - подчеркнула Марина Константиновна, - моделирование средневековой атмосферы Государева двора Ивана Грозного и мотивация посетителя к проблемному осмыслению: кто же он, Грозный-самодержец, и какой след оставил в отечественной истории».Помимо выступления М.К. Рыбакова подписала соглашение о вхождении в содружество «Кремли России», которое будет организовано по инициативе «хозяев» конференции – музейщиков Нижегородского кремля и по поручению Министерства культуры. Здесь будут обсуждаться самые актуальные вопросы, включая реставрацию крепостей, сохранение, приспособление к современному использованию, создание экспозиций, привлечение посетителей, возможности военно-патриотического воспитания. Появится и большой информационный ресурс, своего рода энциклопедия обо всех кремлях и музеях, которые там работают. Проще говоря, главная задача Содружества (а в дальнейшем Ассоциации) – объединиться и делать совместные проекты, в том числе – обмениваться выставками. В этой связи коллеги очень заинтересовались выставочным проектом «Александровская слобода – забытая столица». А еще появилось предложение в год 510-летия Слободы организовать в музее-заповеднике конференцию по кремлям России. Если все получится, то это событие станет еще одной знаковой страницей в научной летописи музея наряду с уже известными и популярными «Зубовскими чтениями», которые состоятся в «Александровской слободе» уже 10-11 октября.