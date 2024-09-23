Документы были проверены у 150 мигрантов.

В результате рейда по Владимиру, было обнаружено 11 мигрантов-нелегалов, которых выдворят из России. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.Полицейские провели мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства в гипермаркете «Глобус» и хостеле, где проживают приехавшие на работу граждане из-за рубежа. В ходе проверки выявлены нарушения у 27 человек, включая подделку документов. Суд принял решение о принудительном выдворении за пределы РФ 11 иностранцев. Отметим, что документы были проверены у 150 мигрантов.Напомним, ранее мы писали, что