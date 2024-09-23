Неожиданная новость потрясла поклонников Сергея Шнурова. Четвертая жена музыканта Ольга Абрамова подала на развод после шести лет совместной жизни.

Неожиданная новость потрясла поклонников Сергея Шнурова. Четвертая жена музыканта Ольга Абрамова подала на развод после шести лет совместной жизни.Этот шаг стал неожиданным для многих, особенно учитывая, что музыкант, казалось, нашел свое счастье и стал примерным семьянином. По данным картотеки судов, иск был зарегистрирован 16 сентября.Он подан в мировой судебный участок, что подразумевает отсутствие дележа имущества. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что супруги решили расстаться мирно и без лишних конфликтов.Ольга стала женой Шнурова после его развода с Матильдой. Разница в возрасте между супругами составляет 18 лет: Ольга родилась в 1992 году, а Сергей — в 1973-м. Пара тайно поженилась в октябре 2018 года и вскоре стала родителями. У них двое детей: первый сын появился на свет в 2021 году, а второй — в 2022-м. Сергей долгое время не комментировал рождение детей и не показывал их публике, лишь в одном из интервью упомянул о радостном событии, связав его с пандемией: "В пандемию я делал детей и очень успешно с этим справился".Интересно, что ради семейной жизни Шнуров фактически приостановил деятельность группы "Ленинград". Последние концерты прошли до пандемии, и хотя музыкант не исключал возвращения на сцену, он предпочел сосредоточиться на семье. Тем не менее, от корпоративных выступлений он не отказывается — за такие мероприятия Шнуров запрашивает до десяти миллионов рублей.Ольга Абрамова — дочь известного миллиардера Валерия Абрамова, который в 90-е годы возглавлял службу безопасности Уральской металлургической компании. Позже он стал директором по внешним связям в головном офисе в Москве. Ольга получила образование искусствоведа и училась как в МГУ, так и за границей.На данный момент ни Сергей, ни Ольга, ни их окружение не прокомментировали развод. Причины такого решения остаются загадкой, и поклонники могут только догадываться о том, что могло произойти. Шнуров в последнее время стал менее активен в медийной жизни, что также вызывает вопросы о его состоянии и планах на будущее.