Анна Седокова прямо рассказала о проблемах в своей семье.

Анна Седокова прямо рассказала о проблемах в своей семье.Отношения певицы Анны Седоковой с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой давно волнуют поклонников. Сначала исполнительница объявила о разводе, затем появилась на фото в обнимку со своим супругом и уже после вновь заявила о разрыве.Фанатам оставалось только гадать, что же на самом деле происходит между двумя возлюбленными. Тем более после того, как спортсмен опубликовал забавное видео, где рассказывает о сложностях в браке, а Анна прокомментировала его и даже расщедрилась на лайк.Теперь Седокова расставила все точки над "и". Она сообщила, что пока они с мужем находятся в браке, но это вопрос времени."Мы приняли такое решение. Оно, конечно, на самом деле сложное", – перестала скрывать грядущий развод Седокова.Также она добавила, что отношения с мужем-иностранцем давно сошли на нет. Сначала семейная чета пыталась сохранить свой брак, но потом оба поняли, что смысла в этом нет. И тогда Анна предложила мужу развод, а в случае если они не смогут друг без друга, всегда можно все переиграть.Певица также представила свою новую песню, которая посвящена именно этому периоду в ее жизни. В ней поется о том, что иногда нужно жить для себя и ставить себя на первое место.Кстати, именно расставание с мужем сподвигло звезду кардинально сменить имидж и вернуться к образу в период "ВИА Гры". Ей надоел длинный блонд. Певица пришла в салон красоты, сама отрезала себе длинное каре и сказала, чтобы теперь красили в рыжий.