Первый тур заключительного этапа конкурса «Учитель года России» стартовал в Саратове. Наш регион представляет учитель русского языка и литературы гимназии №3 Татьяна Ковалева. Прежде чем

Первый тур заключительного этапа конкурса «Учитель года России» стартовал в Саратове. Наш регион представляет учитель русского языка и литературы гимназии №3 Татьяна Ковалева. Прежде чем отправиться на всероссийский конкурс, Татьяна Анатольевна стала победителем в региональном этапе. Впереди у педагога испытания – «Урок» и «Педагогическое интервью». Финал финал конкурса пройдет в Московской области. По итогам первого