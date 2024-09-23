Сердце Ольги Бузовой на протяжении нескольких лет остается свободным. Бывшие партнеры звезды уже нашли свое счастье в новых отношениях, а сама она пока не спешит с поисками достойного спутника жизни.

Сердце Ольги Бузовой на протяжении нескольких лет остается свободным. Бывшие партнеры звезды уже нашли свое счастье в новых отношениях, а сама она пока не спешит с поисками достойного спутника жизни.Как Ольга сама признается, это лишь вопрос времени. Желающих занять вакантное место в ее сердце хватает.В социальных сетях появился один из потенциальных женихов Бузовой — молодой человек из Казани. Он решил сделать необычное предложение, посвятив прыжок с парашютом именно ей. Перед тем как шагнуть в бездну, смелый спортсмен произнес романтичные слова, которые были запечатлены на видео. Ольга поделилась этими моментами в своем телеграм-канале."Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек!", — написала 38-летняя артистка, явно впечатленная поступком поклонника.Тем не менее, на видеозаписи Бузова заметила один важный нюанс, который ее смутил: смелый парашютист забыл про кольцо. Цветов тоже не было в наличии, что, по мнению многих, могло бы сделать предложение более романтичным. В этом контексте поклонники начали обсуждать, что же именно значит этот поступок и стоит ли воспринимать его всерьез.Несмотря на такие необычные проявления внимания, сама Ольга продолжает оставаться сосредоточенной на своей карьере и личной жизни. Ранее она опровергла слухи о своей беременности, отметив, что сейчас не планирует материнство. В начале сентября Бузова стала крестной матерью новорожденного сына своей близкой подруги Марии Погребняк, что также подчеркивает ее желание быть рядом с детьми, но пока не в роли матери.