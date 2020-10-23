Улицу Чайковского открыли для проезда. Движение на этом участке дороги возобновилось в 6 часов утра 23 октября. Напомним, Чайковского закрыли для проезда транспорта 15 сентября. Больше месяца

Улицу Чайковского открыли для проезда. Движение на этом участке дороги возобновилось в 6 часов утра 23 октября. Напомним, Чайковского закрыли для проезда транспорта 15 сентября. Больше месяца здесь проводили работы по реконструкции теплосетей. За это время энергетики заменили 506 метров трубопровода, в том числе под проезжей частью. На модернизацию потратили больше 40 млн рублей. Открыть