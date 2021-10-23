В 2006-ом году, по инициативе Международного союза пекарей учредили новый праздник -...

В 2006-ом году, по инициативе Международного союза пекарей учредили новый праздник - международный день хлеба. Он отмечается в октябре. И сегодня мы с вами приготовим вкусный и полезный бездрожжевой хлеб по авторскому рецепту.Анна Дрозд, технолог пищевой промышленности: «Доброе утро, 33Live.Ru Доброе утро, телезрители. Сегодня мы будем готовить хлеб по особенному рецепту от Анны Дрозд. Для этого нам понадобиться 1,5 стакана теплой воды. 3 столовые ложки сахара. И столовая ложечка соли. Хлеб сегодня мы будем готовить без дрожжей. Хлеб я готовлю на домашней закваске, которая готовилась на хмельных шишках. Нам её потребуется 4 ложки. Все хорошо перемешиваем. Добавляем пшеничку муку (сюда идёт 2 стакана). Затем опару накрываем полотенчиком и оставляем на 2 часа. Прошло 2 часа, что у нас получилось по опаре? Получилась густая сметанка. Но уже мы видим пузырьки, начала работать наша закваска. Мы должны добавить следующие виды муки. Цельнозерновой мы добавляем 1 стакан, стакан ржаной. Немножко полбяной и немножко овсяной. Мне очень нравится, что хлеб можно мешать ложкой. Это не занимает много времени. После того, как хлеб месили раньше на столе руками. Это надо много муки, надо потом мыть. Этот хлеб я мешаю ложкой, он у меня всегда поднимается, но если любите соприкоснуться с хлебом, почувствовать его консистенцию, то можно замесить и руками, прочувствовать его. Вот такой комочек у нас получился. Для того, чтобы комочек был более эластичным можно добавить чуть-чуть масла растительного. Я не люблю. Нам достаточно такого. И мы этот комочек сейчас будем отправлять на сковородку. На хлебушек на этом этапе мы можем посыпать какими-нибудь семечками. Хлебушек стоит в таком состоянии ровно 6 часов, то есть 2 часа стоит опара, после этого 6 часов стоит хлебушек. Мы ему уделяем ровно 8 часов. И после 8 часового выстаивание хлеба мы его отправляем в духовку. Вот так красавец у нас получился. Поднялся, испекся. Выпекаем мы хлебушек при температуре 180 градусов. Если электрическая плита, то 47-50 минут, если газовая ровно час. Приятного аппетита и очень желаю, чтобы мой хлебушек получился!"