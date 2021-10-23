В настоящее время в сквере монтируется освещение, устанавливаются скамейки и урны, проводится озеленение.

В Гороховце благоустраивают улицу братьев Бесединых, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Домой вернулся только один − Николай.В 1943 году смертью героя погиб под Сталинградом Владимир, потом Фёдор, 21 сентября 1944 года убит Пётр, а 28 декабря вражеская пуля оборвала жизнь Александра. Не вернулся и Константин.На улице расположен сквер имени братьев и памятник Герою СССР Александру Беседину. Рядом – две школы. Территория входит в историческую часть Гороховца, которую часто посещают туристы. В результате голосования жители выбрали один из вариантов проекта.Сейчас в сквере монтируется освещение, устанавливаются скамейки и урны, проводится озеленение. Планируется обустроить пешеходные дорожки из цветной брусчатки. Работы должны завершиться в начале 2022 года.