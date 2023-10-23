По подозрению в краже двух велосипедов полицейские задержали 44-летнего жителя Гусь-Хрустального.

По подозрению в краже двух велосипедов полицейские задержали 44-летнего жителя Гусь-Хрустального. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Одна из горожанок оставила транспортные средства стоимостью 29 тыс. рублей в подъезде. Однажды женщина вышла на лестничную площадку и увидела, что её имущество исчезло.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого. Мужчина на допросе во всём сознался и рассказал, что решился на кражу, так как очень нуждался в деньгах. Велосипеды он спрятал в лесу, а потом продал.Стражи порядка нашли покупателя и вернули ворованное добро законной владелице. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело.