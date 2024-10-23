Основными вирусами стали аденовирусы и риновирусы, случаи гриппа не зафиксированы.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения Владимирской области с признаками ОРВИ обратились 9782 человека, в том числе 3307 во Владимире, сообщают в Роспотребнадзоре. Основными вирусами стали аденовирусы и риновирусы, случаи гриппа не зафиксированы.Также отмечено снижение заболеваемости COVID-19 на 15,8% по сравнению с прошлой неделей: зарегистрировано 308 лабораторно подтвержденных случаев, большинство из которых произошло в городах и районах региона. В Петушинском районе случаев COVID-19 не зафиксировано. 99,3% заболевших страдали от острой респираторной инфекции, при этом 0,6% случаев протекали без симптомов.Напомним, ранее мы писали, что на