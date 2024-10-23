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<a href="https://33live.ru/novosti/23-10-2024-deputat-gorsoveta-vladimira-evgenij-stanchev-rasskazal-kak-vzaimodejstvovat-s-mestnymi-zhitelyami.html" target="_blank">Депутат горсовета Владимира Евгений Станчев рассказал, как взаимодействовать с местными жителями</a> - Евгений Станчев – депутат от 15 округа Совета народных депутатов г. Владимира. В нашем эфире он рассказал, как пришел к мысли о депутатстве, зачем помогать людям, и как власти должны