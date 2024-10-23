Самый высокий спрос на новые машины с альтернативным топливом демонстрируют жители Северного Кавказа, Сибири, Юга и Поволжье.

Спрос на новые легковые машины с альтернативными двигателями (электрические, газовые, гибридные) вырос за последний год в 2,5 раза, - такие данные предоставили аналитики банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог». В то же время реализация бензиновых авто увеличилась лишь на 60%, а дизельных упала почти на треть. Самый высокий спрос на новые машины с альтернативным топливом демонстрируют жители Северного Кавказа, Сибири, Юга и Поволжье.Доминирующую позицию на российском авторынке по-прежнему занимают машины с бензиновыми моторами. По итогам трех кварталов 2024 года их доля в сегменте новых машин составила 93,7% (год назад - 93,4%). Авто на альтернативном топливе пока занимают примерно 5% первичного рынка, но показывают самую высокую динамику роста. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года их продажи выросли с 22,1 тыс. до 56,1 тыс. единиц.Чаще всего россияне выбирают новые гибридные «легковушки»: за три квартала 2024 года они купили более 41 тысячи таких машин против 12,5 тыс. годом ранее. На втором месте – электромобили, спрос на которые вырос на 60% (до 14,3 тыс.). Продажи машин на газе увеличились примерно на 13% - до 754 единиц.Самый высокий спрос на новые машины с альтернативным топливом демонстрируют жители Северного Кавказа. Здесь продажи таких машин за год выросли в 7 раз – до 3,5 тыс. Далее следует Сибирский федеральный округ, где спрос увеличился в 3,2 раза – с 984 до 3,2 тыс. Топ-3 замыкают Юг и Поволжье: в этих федеральных округах продажи практически утроились (6,5 тыс. и 6,1 тыс. соответственно).«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями – их доля близка к 89%. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них, как и на многие другие авто с пробегом, упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили – примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин. Однако уже с сентября мы отмечаем небольшое снижение продаж «электричек». С учетом трендов на рынке, которые подстегивают рост цен и на авто с пробегом, ждать изменения динамики в этом сегменте не приходится», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.«Сегодня автолюбители стремятся выбрать максимально экономичные варианты. Из-за обилия спецпрограмм производителей они предпочитают новые авто подержанным. В условиях города, постоянных пробок и обилия светофоров оставаться в дополнительном «плюсе» позволяют «гибриды». Например, они расходуют в среднем на 25% меньше топлива, чем бензиновые аналоги. Конечно, есть еще более экономичные «электрички», но некоторых останавливает их долгая зарядка и инфраструктура, которая не всегда «под рукой». Учитывая активное насыщение рынка новыми «гибридами», спрос россиян на них может продолжить усиливаться, но многое будет зависеть от динамики цен, на которые влияет утильсбор», - добавила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.