Молодую жительницу Александрова признали виновной в вождении в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние.

Молодую жительницу Александрова признали виновной в вождении в состоянии алкогольного опьянения лицом, ранее уже привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние. Ранее сообщалось, что девушка может лишиться не только отцовского «Мерседеса», но и свободы, однако ей довольно повезло. Напомним, история началась в июне 2023 года, когда отец осужденной купил «Мерседес» и зарегистрировал его на дочь.