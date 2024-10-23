16 и 18 октября 2024 года в лесах Гороховецкого и Муромского районов разложили вакцины от бешенства для хищников. Чтобы не заболеть, животным нужно съесть брикет из говяжьего жира, рыбной муки,

16 и 18 октября 2024 года в лесах Гороховецкого и Муромского районов разложили вакцины от бешенства для хищников. Чтобы не заболеть, животным нужно съесть брикет из говяжьего жира, рыбной муки, парафина и препарата «Оралрабивак», который находится внутри приманки. Об этом рассказали в пресс-службе Госохотинспекции области. Иммунитет к бешенству у съевшего приманку зверя появится на 21